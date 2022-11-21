Россиянин выставил на продажу картину с Путиным на медведе за 7 миллионов рублей

Житель Тюмени выставил на продажу картину с Путиным на медведе за семь миллионов рублей

Житель Тюмени выставил на продажу картину с изображением президента России Владимира Путина за семь миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Россиянин опубликовал два снимка картины, оформленной в золотистую массивную раму. На ней глава государства изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе. «Картина ручной работы. Состояние идеальное», — уточнил продавец в описании объявления.

Ранее жительница Воронежа обнаружила на местном рынке конфеты с изображением президента России, и они стали предметом обсуждений в сети. Россиянка опубликовала снимок коробки со сладостями в красной обертке, на которую нанесен портрет главы государства и слова «Президент» и President золотыми буквами. Цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.