Россиянка нашла конфеты с изображением Путина почти за пять тысяч рублей

Россиянка нашла на рынке конфеты с портретом Владимира Путина почти за пять тысяч рублей

Жительница Воронежа нашла на местном рынке конфеты с изображением президента России Владимира Путина, которые вскоре стали предметом обсуждений в сети. Соответсвующие комментарии появились в паблике в соцсети «ВКонтакте».

Россиянка опубликовала снимок коробки со сладостями в красной обертке, на которую также нанесен портрет главы государства и слова «Президент» и President золотыми буквами. На размещенном кадре видно, что цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей. «Цена какая-то не патриотичная», — пошутила автор фото.

Пользователи сети принялись обсуждать находку женщины в комментариях под постом, который набрал больше 87 тысяч просмотров. «Многие на эти деньги живут? Хоть бы совесть имели такую цену устанавливать на конфеты», «Люксовые конфеты», «Умом тронулись?», «Обалденные конфеты», «Фантик наверное из золота», — высказывались юзеры.

В июне стало известно, что украинский ведущий Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри. «Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас: производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать», — рассказал он.