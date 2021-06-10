Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри

Украинский журналист Дмитрий Гордон, выпустивший конфеты «Гордон в шоколаде», рассказал о решении расширить ассортимент кондитерских товаров. В эфире телеканала «Наш» он сообщил о планах выпустить шоколадные яйца собственной торговой марки с сюрпризом внутри в виде купюры в 100 долларов.

«Мне тут посоветовали хорошую идею, я над ней думаю сейчас: производить такие, как киндер-сюрпризы, под названием "Яйца Гордона в шоколаде". В коробке будет по две штуки, а в одной штуке на партию будет сто долларов лежать», — рассказал он.

По словам Гордона, он также собирается производить и другие сладости: халву, курагу и чернослив в шоколаде, зефир в шоколаде, чай и мороженое «Гордон на палочке».

«Вот вам "Яйца Гордона в шоколаде", ешьте, приятного аппетита! Это тот случай, когда ты вкладываешь в себя, а имя работает на тебя», — заключил журналист.

Ранее Гордон пришел в гости на эфир к украинскому врачу и телеведущему Евгению Комаровскому. Телеврач, который обычно ведет эфиры на русском языке, заговорил на украинском ради журналиста.