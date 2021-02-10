Украинский журналист Гордон объяснил интерес к российскому телевидению

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» объяснил, почему он испытывает интерес к российскому телевидению. Выпуск с его участием опубликован на YouTube.

По мнению Гордона, всем странам мира, включая США, необходимо запретить вещание российских телеканалов. Журналист сообщил, что, бывая в разных отелях в разных городах мира, видит, что везде можно смотреть Первый канал, «Россию 1» и НТВ. «И люди, даже уехавшие из Советского Союза или из России по идеологическим соображениям, после просмотра этих программ носят футболки с [президентом России Владимиром] Путиным на груди. Это ненормальная история», — посетовал Гордон.

Журналист выразил уверенность в том, что «западные партнеры» должны поспособствовать полному отключению «российских пропагандистских телеканалов». При этом сам Гордон признался, что смотрит российское телевидение, в том числе ток-шоу Владимира Соловьева и программу «60 минут», которую ведут Ольга Скабеева и Евгений Попов. «Я смотрю не потому, что люблю русский мир, а потому, что профессионально с ним борюсь, и мне интересно, что они говорят нового», — объяснил Гордон. Журналист добавил, что у него «крепкие мозги» и что его «трудно сбить с толку».

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».