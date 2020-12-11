Украинскому телеканалу вынесли предупреждение за показ российского мультфильма

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «112 Украина» за показ российского мультфильма «Необыкновенное путешествие Серафимы», передает ТАСС.

Решение было вынесено по результатам внеплановой проверки эфира от 19 апреля. Претензия вызвана тем, что героя мультфильма озвучивал российский актер Александр Михайлов, который включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Совет также отметил, что не было предоставлено государственное удостоверение на право демонстрации мультфильма.

Телеканалу указали на «недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем».

В октябре Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну трех детских книг, найдя в них «пропаганду государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики».