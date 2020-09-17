В Раду внесли законопроект об отмене наказания за георгиевские ленты

В Верховную Раду Украины внесен законопроект об отмене наказания за ношение георгиевских лент, передает УНИАН.

Проект закона зарегистрировал депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич. В документе предлагается убрать из административного кодекса Украины статью «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты».

Сейчас она предусматривает штраф за демонстрацию или ношение георгиевской ленты на сумму до 2550 гривен (почти 6800 рублей). При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается вдвое, также грозит арест до 15 суток.

В пояснительной записке к законопроекту Шуфрич отмечает, что «восстановление георгиевской ленты — это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу».

Запрет на георгиевские ленты вступил в силу на Украине летом 2017 года при президенте Петре Порошенко. Тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий пояснял, что поводом для запрета стали столкновения 9 мая между националистами и гражданами, празднующими День победы. «Эта ленточка стала инструментом для дестабилизации в Украине», — утверждал Парубий.

Позже украинские пограничники сообщали, что не пускали в страну россиян с георгиевскими ленточками, прикрепленными к вещам.