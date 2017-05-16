В Раде предложили запретить георгиевскую ленту на Украине

Верховная Рада Украины может запретить использование георгиевской ленточки в стране. Об этом во вторник, 16 мая, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

«Законопроект о запрете использования этого символа будет тоже сегодня предложен в Верховной Раде, и уже посмотрим по голосам. Но я надеюсь, я убежден, что эта инициатива тоже будет поддержана», — сказал он.

Парубий отметил, что поводом для внесения законопроекта послужили события 9 мая во многих городах Украины, когда произошли столкновения между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы (Киев официально именует праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне). «Эта ленточка стала инструментом для дестабилизации в Украине», — высказал мнение спикер. Проект нормативного акта был внесен в парламент фракцией «Народного фронта».

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9 мая в Киеве были задержаны два человека, попытавшихся развернуть баннер с георгиевской ленточкой, несколько георгиевских лент стражи порядка изъяли у пожилых людей. Кроме того, противники шествия «Бессмертный полк» кинули в полицейских дымовую шашку. Неделей ранее в Одессе полиция изъяла георгиевскую ленточку у женщины, которая пришла к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших в пожаре 2 мая 2014 года.

На Украине георгиевская лента рассматривается властями и националистами как символ сторонников федерализации страны, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.