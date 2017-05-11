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Из них выйдет полк

Почему даже под запретом День Победы остается для украинцев великим праздником

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У монумента Неизвестного солдата в центре Киева
У монумента Неизвестного солдата в центре Киева
Фото: РИА Новости

Жители украинской столицы и других городов страны 9 мая вышли на улицы, чтобы отметить 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск. Несмотря на неудовольствие властей и угрозы националистов, тысячи украинцев присоединились к акции «Бессмертный полк». Памятные шествия прошли в Киеве, Днепропетровске (переименован в Днепр), Кривом Роге, Одессе, Харькове, Николаеве, Житомире, Мариуполе, Запорожье. Не обошлось без инцидентов. В некоторых городах произошли стычки между участниками праздничных мероприятий и радикалами. Людей, несущих портреты воевавших родных, закидывали картошкой, дымовыми шашками и петардами. В полиции говорят о десятках пострадавших и задержанных. Как на Украине отпраздновали День Победы и почему жители страны с угрозой для здоровья продолжают считать этот праздник своим, разбиралась «Лента.ру».

Запретить нельзя разрешить

Решение не запрещать в этом году День Победы Киев принял буквально накануне праздника. Правда, с оговоркой — участникам мероприятий запрещалось использовать любую коммунистическую символику и допускать антиукраинские высказывания. «Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит», — предупредил в соцсетях министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

От греха подальше в некоторых регионах организаторы «Бессмертного полка» решили замаскировать акцию, дав ей новое имя. Так, в Киеве она называлась «Никто не забыт, ничто не забыто», а в Днепропетровске и Кривом Роге — «Марш Победы». Однако эти ухищрения, призванные уберечь памятное шествие от разгона, не подействовали на украинских националистов. В ответ они пообещали устроить альтернативную акцию под названием «Смертный полк» и всячески противостоять участникам мемориальных мероприятий. «Друзья, не допустим ватного шабаша на 9 мая! Добровольческий Рух ОУН (запрещенная в России Организация украинских националистов) призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков», — написал в соцсетях командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский.

Точку в вопросе проведения на Украине памятного шествия поставил глава государства Петр Порошенко. Он заявил, что «Бессмертный полк» придуман для «российской экспансии в соседние страны» и назвал его «образцом изящной политической спекуляции на чувствах людей». На будущее же президент анонсировал, что отмечать День Победы «по московскому сценарию» Украина больше не будет.

Два полка

Однако ни публичное осуждение Порошенко, ни угрозы радикалов не остановили участников мемориального марша. По данным организаторов, в Киеве к акции присоединились не меньше 20 тысяч человек. Правда, в правоохранительных органах рапортовали лишь о трех тысячах участников. Памятное шествие начиналось у станции метро «Арсенальная» и двигалось к Вечному огню в Парке Славы. Люди несли цветы и портреты своих родственников — ветеранов, они пели «Катюшу», «Смуглянку» и скандировали: «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу».

При этом параллельно шла колонна украинских националистов, несущих портреты Степана Бандеры. Радикалы не пели, но тоже выкрикивали лозунги. В основном, «Бандера придет — порядок наведет». На каком-то этапе столичным стражам порядка удалось отделить «полки» друг от друга, но тут шествие приблизилось к офису ОУН. Из окон здания в людей полетели бутылки, яйца, картошка и пакеты с краской. Бросали в колонну и дымовые шашки, в результате был ранен полицейский.

Затем радикалы попытались заблокировать вход в Парк Славы. И хотя стражи порядка помешали им, удалить националистов с площади у Вечного огня не посчитали нужным. Те, в свою очередь, окружили обелиск Неизвестному Солдату и встречали участников шествия националистическими лозунгами. Радикалы вступали с возлагающими цветы в словесные перепалки, которые регулярно перерастали в стычки.

Вместе с тем просьбы ветеранов навести порядок и обеспечить беспрепятственный подход к мемориалу сотрудники правоохранительных органов оставляли без внимания. Более того, они не дали участникам «Бессмертного полка» развернуть Знамя Победы — якобы оно попадает под закон о декоммунизации — и задержали мужчину за баннер с изображением георгиевской ленты. Полосатые ленточки стражи порядка сняли и с нескольких ветеранов. Правда, арестовывать бывших фронтовиков не стали, ограничившись «внушениями».

В то же время в Одессе

Одесситы прошли «Бессмертным полком» от Лидерсовского бульвара к памятнику Неизвестному Матросу. В руках они держали не только портреты участвовавших в Великой Отечественной войне близких, но и фото погибших на пожаре в Доме профсоюзов. Участники акции маршировали под аккомпанемент военных песен с криками «Ура!», скандируя «Одесса — город-герой» и «Вон из Одессы, бандеровские бесы».

Понятно, что такое шествие не могло обойтись без инцидентов. Первый конфликт произошел с подачи бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещена в России) Сергея Стерненко, который пытался влиться в колонну «Бессмертного полка» с портретом командира УПА (запрещенной в России Украинской повстанческой армии) Романа Шухевича. Участники акции решили отобрать у Стерненко портрет, в результате завязалась потасовка, которую прекратили полицейские.

Дальнейшие провокации радикалов, встречавших участников марша националистическими лозунгами, также пресекались одесскими стражами порядка. По окончании акции в отделении оказались 15 человек, из которых двоих задержали за советскую символику, а 13 — за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам полиции.

Но были в Одессе и по-настоящему трогательные моменты. Так, ветерана Великой Отечественной войны, который в силу преклонного возраста давно не посещает торжественные мероприятия, пришел поздравить... оркестр Военно-морских сил Украины. Офицеры исполнили под балконом фронтовика песни военных лет, а затем поднялись к нему домой, чтобы поздравить ветерана лично.

Игры патриотов

К сожалению, такими проявлениями благодарности воинам-победителям может похвастать только Одесса, а вот без скандала не обошлось ни одно памятное шествие ни в одном украинском городе. Так, в Запорожье у участников «Бессмертного полка» отняли алые знамена. Здесь же радикалы попытались «поднять на смех» саму идею мемориальной акции, пронеся плакаты с переодетыми в военную форму героями сериала «Игра престолов». В Николаеве националисты также присоединились к маршу с портретом главнокомандующего УПА Шухевича, а в Мариуполе — сожгли в Вечном огне георгиевскую ленту.

Однако самым заметным стало выступление днепропетровских радикалов. Здесь во время марша «Бессмертного полка» произошла драка между участниками акции и ветеранами АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе), которые вклинились в колонну и потребовали убрать красные флаги и другую советскую символику. Хотя столкновение длилось не более трех минут, пострадали 14 человек — восемь участников шествия и шесть стражей порядка. У большинства пострадавших зафиксированы черепно-мозговые травмы, четверо из них госпитализированы.

По факту событий в Днепропетровске Аваков уволил руководство полиции города и области. «Подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко, начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности», — написал глава украинского МВД в соцсетях.

В свою очередь мэр Днепропетровска Борис Филатов, подводя итоги празднования Дня Победы, заявил, что прекратит в городе финансирование всех ветеранских организаций. По его словам, на следующей сессии горсовета деньги будут выделены только союзу ветеранов АТО.

«Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем», — отметил градоначальник. Он заверил, что если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора — полувоенного патриотического формирования, примкнувшего в 30-е годы прошлого века к фашистам.

Анализируя прошедший День Победы, журналист Роман Скрыпин признался, что ему становится «не по себе» после просмотра телевизионных сюжетов о памятном шествии в Киеве. «Меня реально как-то трясет. Просто будто из-под земли вырос снова "Бессмертный полк"», — недоумевает Скрыпин. В унисон ему выступает историк Даниил Яневский, который удивлен, что такие акции прошли «по всему миру». «И в Вашингтоне, и в Берлине, говорят. И во многих европейских городах», — перечисляет он, добавляя, что «это скрытая форма высказывания ненависти и презрения к Украине как к государству».

Татьяна Кирсанова

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