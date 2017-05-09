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Со слезами на глазах

Как украинцев заставляют забыть День Победы

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Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Власти Украины при поддержке националистических кругов продолжают планомерную политику по уничтожению праздника 9 Мая. Формально этот день остается государственным праздником и выходным, но акцент ударными темпами переносится на 8 мая, когда, согласно западной традиции, отмечается так называемый День памяти и примирения. В этом году в Киеве придумали несколько «фишек», чтобы ускорить процесс. Чем запомнилась жителям соседней страны подготовка ко Дню Победы, разбиралась «Лента.ру».

К отмене 9 Мая готовы!

Отношение к Дню Победы на Украине законодательно изменилось весной 2015 года. Верховная Рада, избранная на досрочных выборах, объявленных после государственного переворота зимой 2014 года и последующего избрания президентом страны Петра Порошенко, оперативно приняла сразу несколько принципиально новых для страны документов. На 8 мая был назначен «День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны». «Правительство не будет отменять 9 Мая как День Победы. Вместе с тем правительство предложит надлежащим образом почтить 8 мая, как во всей Европе», — заявил один из главных лоббистов инициативы, вице-премьер Вячеслав Кириленко. Тогда же украинский парламент переименовал День Победы в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне». Кроме названия полностью сменилась символика военных праздников: вместо запрещенных законом георгиевских лент, знамени Победы и других «советских» атрибутов предложен якобы «европейский» красный мак.

Украинский Институт национальной памяти — организация, которая сейчас заведует в стране историческими вопросами, даже опубликовал специальный комментарий относительно «нового смысла» отмечания 8 и 9 мая. Новый смысл декларировался как «переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого; одинаковое чествование памяти каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивание солидарности и боевого братства всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов (евреев, украинцев и др.); перенос акцента с истории военных действий на истории конкретных людей, а затем отказ от празднования в пользу почитания».

Собственно, главный посыл заключен в последнем тезисе, чего в Киеве никогда не скрывали. Законопроекты, предлагающие в принципе ликвидировать 9 Мая, стали появляться в Раде один за другим, но именно Институт национальной памяти подошел к вопросу наиболее системно. В начале этого года ведомство разработало наделавший много шума новый годовой праздничный календарь, в котором предлагается ликвидировать выходные 8 марта, 1-2 мая, а также 9 мая. Не исключено, что главная цель института — именно последний пункт, а остальные моменты добавлены для того, чтобы обеспечить маневры для торгов с обществом.

Законопроект уже довольно давно внесен на рассмотрение Рады, но пока в сессионный зал не попал. Судя по словам главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, «революционным» на Украине может стать следующий год, когда 9 мая формально еще оставят праздничным, но уже не выходным днем. «…Мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников… Рад, что за последние три года достаточно много сделано в отношении торжеств, связанных со Второй мировой войной. Мы быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом. 8 мая теперь по всей Украине отмечается День памяти и примирения. Как по мне, это является свидетельством того, что украинское общество готово к таким изменениям, и их надо реализовать. Надеюсь, что в следующем году будет возможность перенести выходной день с 9 на 8 мая», — откровенничает историк-националист. По его словам, целью замысла является воспитание молодого поколения, «тех людей, которые будут строить будущее Украины», при этом он утверждает, что никто не собирается «каким-то образом убеждать пожилых людей, которые всю свою жизнь провели в Советском Союзе».

Вокруг дат 8 и 9 мая хватает политических спекуляций, однако представление о соотношении праздников можно получить по информации от силовых органов. Согласно данным Национальной полиции, в этом году 9 мая будет проведено более 1200 мероприятий по всей стране с участием почти 400 тысяч человек, а 8 мая состоялось около 400 массовых мероприятий, участие в которых приняли примерно 60 тысяч граждан. С одной стороны, перевес популярности Дня Победы очевиден, с другой — видна и динамика альтернативного праздника. Еще два года назад 8 мая на Украине не проводилось никаких торжеств, так что нынешние цифры впечатляют. Если Киев реализует план с отменой выходного 9 мая и продолжит пропаганду «европейских» традиций нынешними темпами, через пару лет пропорции будут уже в пользу «Дня памяти и примирения». В «Блоке Петра Порошенко» называют и конкретные цифры — через пять-шесть лет никакого праздника 9 Мая на Украине уже не будет. «Нужно все делать постепенно, тихо, главное — не шуметь… Как только мы вырываем из символического контекста, пять-шесть лет — и все забывают», — заявил депутат Рады Вадим Денисенко.

УПА — новые «победители нацизма»

Помимо переноса акцента праздника на 8 мая, киевские власти в этом году реализуют еще один неординарный исторический ход. В «победители нацизма» записали… УПА (Украинскую повстанческую армию, запрещена в России), которая, как хорошо известно, вместе с гитлеровцами сражалась против Красной армии на территории нынешней Западной Украины. Законодательные основания для искажения исторических фактов также были заложены весной 2015 года. Тогда резонанс от изменения отношения к Дню Победы был настолько велик, что почти незамеченной прошла информация о том, что Рада признала УПА и ряд организаций того же толка «борцами за независимость Украины» и даже предусмотрела ответственность для граждан страны и иностранцев, «которые публично проявляют пренебрежительное отношение к участникам борьбы за независимость Украины в XX веке».

В прошлом году на торжественном обеде, организованном от имени президента Порошенко для ветеранов Второй мировой войны, был инициирован символический обмен военными фуражками между ветеранами Красной армии, УПА и даже участниками так называемой АТО в Донбассе. «Мы едины в стремлении к миру и преданной любви к Родине», — оптимистично заявил тогда Порошенко.

Сейчас эта линия получила логичное развитие. Во многих городах Украины проходит рекламная кампания: на баннерах ветеран Красной армии пожимает руку бойцу УПА на фоне красного мака и надписи «Победители над нацизмом». Эту затею реализует вышеупомянутый Институт национальной памяти. А вот у украинского правительства есть свой прожект: масштабная фотодокументальная выставка, посвященная, как гласит официальная информация, вкладу украинского народа в борьбу с нацизмом. Правда, название выставки в контексте заявленной темы немного озадачивает — «УПА: ответ непокоренного народа», но кого в нынешнем правительстве Украины этим смутишь? Интересно, что даже в регионах, далеких от почитания УПА, тема постепенно выходит если не на первый план, то как минимум на повестку дня. Например, в Херсоне ко Дню Победы организовали круглый стол на тему «Украинская повстанческая армия в битве за Украину». А в Харькове на 9 мая запланирована акция у памятного камня в честь воинов УПА, на которую усиленно зазывают молодежь.

Вандалы и клоуны

Традиционно накануне подготовки и празднования 8-9 мая на Украине раздаются громкие заявления об угрозах столкновений и вандализма. Вопли националистов разных мастей властям в Киеве только на руку. С одной стороны, они могут «выпустить пар» и отыграться на «ватниках» (так пренебрежительно на Украине называют людей, придерживающихся пророссийских взглядов) за все неурядицы последнего времени. С другой стороны, ввиду столь явной опасности обычные люди предпочтут не ходить на массовые мероприятия 9 мая, что даст возможность говорить о падении популярности праздника на Украине.

В этом году внимание общественности приковано к подготовке атаки радикалов на акцию «Бессмертный полк» в Киеве. Долгое время ее проведение в столице Украины было под вопросом, однако в итоге даже в СБУ признали, что оснований для запрета попросту нет. «В рамках гибридной войны, которая организована четко против Украины, используются всевозможные поводы, в том числе и этот праздник... Но никаких оснований для запрета мероприятия нет. Мы должны дать возможность людям выйти, и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», — заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.

Шествие «Бессмертного полка» должно пройти во многих областных центрах Украины, однако особое внимание будет приковано к Киеву. Лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Николай Кохановский с более чем прозрачным намеком призвал киевлян выйти 9 мая на акцию «Смертный полк», чтобы «не допустить ватного шабаша 9 мая в Киеве и остановить подонков». Так что разрешение на проведение акции может оказаться частью плана по физическому разгрому мероприятия — с тем чтобы никто больше не поднимал вопроса о его проведении. Есть и другой вариант развития событий: несмотря на разрешение, в последний момент могут обнародовать судебный запрет, чтобы спровоцировать участников «Бессмертного полка» на что-нибудь формально незаконное.

Согласно прогнозу МВД Украины, в мероприятиях по случаю Дня Победы в Киеве примут участие около 20 тысяч человек; за безопасностью будут следить около 4 тысяч силовиков Нацполиции и Нацгвардии. Глава ведомства Арсен Аваков традиционно заявил о подготовке провокаций в столице и городах юго-востока Украины. «Все соответствующие попытки со стороны жаждущих провокаций сил будут пресечены. Полицейские по всей стране получили четкие инструкции и не позволят создавать предпосылки для внутренней дестабилизации», — пообещал он.

Разумеется, на Украине не могли обойтись в такой день без откровенного шутовства. Самое глумливое действо, что характерно, придумали для украинской части Донбасса, где другими способами сорвать День Победы вряд ли получилось бы даже у националистов. В частности, еще в апреле губернатор Донецкой области Павел Жебривский распорядился праздновать 9 мая… День Европы. Согласно замыслу чиновника, главным хитом праздника станет яркий карнавал на центральной площади Краматорска, в котором обязали участвовать мэров и глав районных администраций, причем в национальных костюмах определенной европейской страны. Мэру Славянска, к примеру, «выпала» Шотландия и килт.

Николай Подгорный (Киев)

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