СБУ не нашла оснований для запрета акции «Бессмертный полк» в Киеве

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не видят оснований для запрета марша «Бессмертный полк», который должен пройти в Киеве 9 мая, передает ТАСС.

Так спецслужбы отреагировали на угрозы украинских националистов устроить акцию «Смертный полк».

«9 мая в Киеве состоится марш "Бессмертный полк", который ежегодно проходит в России. Никаких оснований для запрета мероприятия нет», — заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит. Он добавил, что служба примет меры для пресечения возможных провокаций.

3 мая лидер запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Николай Кохановский призвал помешать шествию в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и провести акцию «Смертный полк». «Друзья, не допустим ватного шабаша 9 мая в Киеве! Добровольческое движение ОУН призывает всех неравнодушных выйти и остановить подонков. 9 мая коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки из Московии и носит название "Бессмертный полк"», — написал Кохановский на своей странице в Facebook.

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29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников из-за того, что вид этих символов может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и зарубежных стран. Участники шествия, посвященного Дню Победы, несут в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне.