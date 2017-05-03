В Госдуме отреагировали на акцию украинских радикалов «Смертный полк»

Инициатива украинских радикалов организовать шествие «Смертный полк» в Киеве у нормальных людей не найдет поддержки. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в среду, 3 мая.

«Убогий умишко украинских националистов не способен созидать (...) Вот и сейчас они практически заявляют о своей альтернативе "Бессмертному полку". Только в стране победившего нацизма люди не могут плюнуть в глаза пробандеровским молодчикам», — сказал парламентарий.

Материалы по теме Последний женский день Как на Украине перекраивают праздничный календарь

Ранее в среду лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Николай Кохановский призвал киевлян выйти 9 мая на акцию «Смертный полк». По его словам, необходимо остановить граждан, которые захотят принять участие в мероприятии «Бессмертный полк», посвященном Дню Победы.

29 апреля советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк попросил жителей и гостей страны не использовать георгиевские ленты во время майских праздников, особенно 8-го и 9-го числа. Как пояснил Шкиряк, вид этого символа может вызвать «логичную и объективно правильную реакцию у украинского патриота и гражданина».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и за рубежом. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне. 9 Мая после госпереворота в 2014 году игнорируется украинскими властями.