Плотницкий позвал украинцев в ЛНР на празднование 23 Февраля и 9 Мая

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий пригласил жителей подконтрольных Киеву территорий на празднование Дня Победы и Дня защитника Отечества. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Луганске, передает ЛуганскИнформЦентр.

«Мы приглашаем всех наших жителей. Мы говорим: мы вас не забыли. У вас нет праздника 23 февраля, у вас нет праздника 9 мая, приезжайте к нам и вместе с нами отпразднуем давние праздники, которые исторически сложились на нашей земле, в русском мире», — заявил Плотницкий.

9 мая на Украине остается праздничным днем, однако в последнее время активно обсуждается возможность переноса торжеств на 8 мая, когда День Победы во Второй мировой отмечается в странах Европы и США. 27 января с соответствующим предложением выступил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Празднование 23 февраля на Украине было отменено президентом Петром Порошенко в октябре 2014-го. В указе главы государства отмечалось, что сделано это «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа». Аналогичный праздник назначен на 14 октября — считается, что в этот день была основана Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России).

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Нормативный акт запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности, изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.