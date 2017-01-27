В Киеве предложили отказаться от празднования Дня победы 9 мая

Горожане смотрят Парад в День Победы на площади Свободы в Харькове

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил отказаться от празднования Дня победы в Великой Отечественной войне — 9 мая. Об этом он сказал в пятницу, 27 января, в интервью изданию «Апостроф».

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая (когда День Победы во Второй Мировой отмечается в странах Европы и США — прим. «Ленты.ру»). Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта», — заявил Вятрович.

Он отметил, что Институт национальной памяти разработал проект закона «О государственных праздниках на Украине». «Большой победой для нас было, что Украина спокойно избавилась от 23 февраля», — подчеркнул Вятрович.

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В мае 2016-го в учреждении напомнили, что Знамя Победы запрещено в стране законом о декоммунизации. В специальном сообщении отмечалось, что флаг содержит изображение сочетающихся серпа и молота, а также пятиконечной звезды.

В конце апреля того же года Вятрович заявил, что Киев намерен декоммунизировать всю территорию страны, за исключением зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Нормативный акт запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности, изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.