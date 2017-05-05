Россияне массово одобрили акцию «Бессмертный полк»

96 процентов россиян одобряют проведение акции «Бессмертный полк». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные исследования публикует ТАСС.

«Акция вызывает положительные оценки у 96 процентов россиян, причем доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет», — рассказал представитель ВЦИОМ.

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Четверть респондентов принимали участие в шествии и еще 40 процентов планируют присоединиться в этом году.

Наиболее активно к акции присоединяются жители малых городов и сел (30 и 26 процентов соответственно), в крупных городах доля участников не превышает 20 процентов.

«Мы наблюдаем публичный переход от обезличенной памяти к памяти личностно значимой, персональной, — отмечает руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова, — Общая память вписывает личность в общество, делает отдельного человека частью народа».

Опрос проводился с 29 апреля по 2 мая среди 1800 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и за рубежом. Участники шествия несут фотографии своих родственников, сражавшихся против фашистов в Великой Отечественной войне. В этом году в Москве мероприятие начнется в 15:00. Колонна проследует от метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, Тверской улице до Красной площади. Далее участники распределятся по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. На время шествия будут закрыты девять станций метро.

Для участия необходимо изготовить или заказать штендер с фотографией родственника, участвовавшего в войне, снабдив ее именем и воинским званием. Также с собой рекомендуется брать дождевики из-за возможных осадков и головные уборы на случай жаркой погоды.

Шествия пройдут в большинстве российских, а также в ряде зарубежных городов: Лондоне, Нью-Йорке, Пекине, Париже, Риме и многих других. «Бессмертный полк» охватывает 64 государства.