Рогозин призвал отпраздновать 9 Мая всем русским миром

На фоне непростой внешнеполитической ситуации весь русский мир должен принять участие в акции «Бессмертный полк» 9 Мая, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его слова приводит ТАСС в четверг, 20 апреля.

«Я думаю, что практически все ведущие улицы будут заполнены народом, в этот раз, я думаю, что, с учетом ситуации, которая в мире складывается, весь русский мир должен выйти на "Бессмертный полк", а также люди, которые считают, что идеалы тех, кто завоевал эту победу в 1945 году, крайне актуальны с учетом геополитической повестки», — сказал он.

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По словам Рогозина, он вместе с семьей традиционно посещает это мероприятие.

В прошлогодней акции, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приняли участие представители каждой третьей российской семьи. Тогда же социологи выяснили, что в 2017 году к шествию планирует присоединиться каждый второй россиянин. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поучаствовали около 24 миллионов человек.

По данным МИД России, число россиян, постоянно проживающих за рубежом, превышает два миллиона человек.