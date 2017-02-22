Более 50 тысяч волонтеров подготовят ко Дню Победы

Для мероприятий ко Дню Победы в России подготовят более 50 тысяч волонтеров. Об этом ТАССрассказала руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

С добровольцами проведут специальные занятия. «Мы отбираем лучших волонтеров и организовываем для них обучение, которое обязательно включает участие историков. Причем мы даем историю не в скучных форматах лекций, а это будет что- то интересно, — сказала Амельченкова. — У нас практически на каждом обучении присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, которые мотивируют наших ребят».

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Руководитель движения добавила, что также в подготовке волонтеров участие примут специалисты МЧС.

По ее словам, добровольцы будут задействованы в работе на парадах в региона. Кроме того, около 2,5 тысяч волонтеров будут работать во время шествия «Бессмертного полка» в Москве.

В 2016 году, по данным Министерства внутренних дел России, в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие около 24 миллионов человек, в акции «Бессмертный полк» поучаствовали свыше 700 тысяч человек.