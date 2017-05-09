Порошенко отказался праздновать День Победы по московскому сценарию

Украина отвергает попытки России использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения своих реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Об этом президент страны Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

Эту тему глава государства развил во время выступления в Киеве 9 мая. По его словам, Россия «все еще пытается командовать Украиной как четырьмя украинскими фронтами». «Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — цитирует Порошенко издание Gordon.ua.

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Президент Украины отметил, что народы СССР воевали вместе, но война «имела и отдельное, украинское измерение». Прошлое, по его словам, нельзя описать всего двумя красками — черной и белой. «А других в советской и российской палитре как будто и нет», — подчеркнул Порошенко.

День памяти и примирения отмечается на Украине 8 мая (в день ратификации акта о капитуляции нацистской Германии). Порошенко в поздравлении с праздником, опубликованном в своем Twitter, назвал вклад украинского народа в победу над фашизмом безоговорочным. «Слава ветеранам Красной армии и партизанского движения! Слава воинам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена и признана экстремистской в России — прим. «Ленты.ру») и всем участникам национально-освободительных движений! Слава всем, кто защищал Украину от агрессии Третьего рейха!» — написал он.