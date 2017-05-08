На Украине захотели сделать 9 мая рабочим днем ради воспитания молодежи

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в колонке для издания «Апостроф» заявил о необходимости сделать 9 мая, когда в республике отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, рабочим.

Выходной, по его мнению, следует перенести на 8 мая — День памяти и примирения. Вятрович пояснил, что эта инициатива не отменяет праздник, а также не ставит своей целью оскорбить ветеранов, «для большинства из которых (...) выходной день не имеет такого большого значения, как для молодого поколения, людей, которые работают».

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«Мы должны понимать необходимость переформатирования старых советских праздников, общественных элементов празднования, что уже идет в Украине (...) Мы быстро избавились от советской и российской символики в виде георгиевской ленты, а красный мак уже стал привычным символом. 8 мая теперь по всей Украине отмечается День памяти и примирения», — заявил директор Института.

Он добавил, что конечной целью является «воспитание молодого поколения, тех людей, которые будут строить будущее Украины». «Надеюсь, что в следующем году будет возможность перенести выходной день с 9 на 8 мая», — подчеркнул Вятрович.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, которые, в свою очередь, празднуют капитуляцию нацистской Германии. В качестве символа Победы, по аналогии со странами Европы, используется красный мак.