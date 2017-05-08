Порошенко поздравил бойцов УПА с победой над Третьим рейхом

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter поздравления по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Глава государства подчеркнул, что вклад украинского народа в общую победу «является безоговорочным».

«Выражаю глубокое уважение (...) всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие ветераны! (...) Слава ветеранам Красной армии и партизанского движения! Слава воинам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена и признана экстремистской в России — прим. «Ленты.ру») и всем участникам национально-освободительных движений! Слава всем, кто защищал Украину от агрессии Третьего рейха!» — написал он.

Порошенко также направил поздравления всем, кто «защищают Украину от агрессии РФ». «"Четвертое поколение" — дети независимой Украины, те, кому сейчас 20-30 лет. Они взяли в руки оружие, чтобы спасти свою страну», — добавил президент.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту на юго-востоке страны, продолжающемся с весны 2014 года. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Украинская повстанческая армия — вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В 1943-м боевики УПА совершили массовые убийства этнического польского населения. По разным оценкам, украинские националисты убили от 30 тысяч до 100 тысяч человек.