Польша отказалась терпеть памятники боевикам УПА на своей территории

Министерство культуры Польши заявило, что не оставит на территории страны памятников боевикам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена и признана экстремистской в России). Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает сайт «Польского радио».

В Варшаве подчеркнули, что с ее стороны «не будет разрешения на функционирование в общественном пространстве установленных с нарушением действующего на территории Польши законодательства памятников "славы Украинской повстанческой армии", целью которых является прославление вооруженного формирования, ответственного за преступления, совершенные против тысяч, в основном беззащитных, польских граждан».

Такое заявление министерство сделало в связи с демонтажем памятника УПА на муниципальном кладбище в Грушовичах под Перемышлем. Ведомство отметило, что решение о сносе мемориала принято «в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в преддверии празднования годовщины операции "Висла"».

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Днем ранее сообщалось о том, что на кладбище села Грушовичи, рядом с Перемышлем, местные активисты из националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА. В органах местного самоуправления отметили, что мемориал ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, стоял некрепко, а значит, был опасен для окружающих.

Операцию «Висла» Варшава осуществила в 1947 году. Она провела массовое выселение украинцев из юго-западных районов Польши в другие регионы страны, чтобы подорвать мобилизационную базу подполья УПА.

В 1943-м боевики Украинской повстанческой армии совершили массовые убийства этнического польского населения. По разным оценкам, украинские националисты убили от 30 тысяч до 100 тысяч человек.