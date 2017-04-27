Польские националисты разрушили памятник воинам УПА из эстетических соображений

В Польше на кладбище села Грушовичи, рядом с Перемышлем, местные активисты из националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА (Украинская повcтанческая армия, запрещена на территории России). Инцидент произошел 26 апреля, сообщает агентство «Укринформ».

Отмечается, что снос надгробия проходил с согласия старосты гмины (волости — прим. «Ленты.ру») Стубно, полиция в происходящее не вмешивалась.

Войт гмины Януш Слабицкий рассказал журналистам, что мемориал ликвидирован в рамках общественной инициативы, поскольку портил эстетический вид кладбища, стоял некрепко, а значит, был опасен для окружающих. Он также отметил, что в будущем это будет место для захоронения, а элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

Объединение украинцев в Польше возмутилось произошедшим. «Очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве — разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена “группой активистов”, в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия “Национальное движение”», — цитирует «Укринформ» их заявление.

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Это не первый подобный инцидент на почве исторических событий, который возникает между поляками и украинцами. Так, в феврале во Львове неизвестные забросали бутылками с красной краской консульство Польши и оставили на заборе дипломатического представительства надпись «Наша земля».

25 января могилы на польском кладбище в Киевской области были облиты красной краской. Вандалы написали на мемориальных знаках «СС Галичина» (название дивизии украинских добровольцев, воевавших на стороне Третьего рейха в Великой Отечественной войне) и «ОУН-УПА» (организации запрещены в России).

Днем ранее в польском Ряшеве украинские студенты были избиты местными жителями за слова об украинском Львове.

В декабре 2016-го в Перемышле прошел ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят». Его участники скандировали лозунги «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские».