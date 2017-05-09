Киевская полиция задержала двух человек за баннер с георгиевской лентой

Акция «Бессмертный полк» в Киеве в 2016 году

В Киеве задержаны два человека, пытавшихся на акции по случаю 9 Мая развернуть баннер с георгиевской ленточкой. Об этом глава городского управления полиции Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Задержанных доставят в районное управление, будем давать правовую оценку их действиям», — рассказал Крищенко.

В остальном, по его словам, обстановка достаточно спокойная. Зафиксировано несколько нарушений общественного порядка. В частности, противники шествия «Бессмертный полк» кинули в полицейских дымовую шашку, а у пожилых людей стражи порядка изъяли несколько георгиевских лент, но задержанных нет.

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Крищенко добавил, что в колонне «Бессмертного полка», которая начала собираться возле станции метро «Арсенальная», идут около 1,5 тысячи человек с портретами участников войны и красными гвоздиками.

В Запорожье во время акции «Бессмертный полк» произошли столкновения между участниками шествия и украинскими активистами. Как сообщает «Украинская правда», последних возмутили флаги СССР и советские песни из колонок.

Ранее сообщалось, что акция памяти может быть запрещена Службой безопасности Украины, однако 6 мая стало известно, что ведомство не нашло оснований для этого.

Георгиевская лента запрещена на Украине как коммунистический символ. В качестве знака памяти в стране используется изображение красного мака.