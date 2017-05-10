Amnesty International осудила задержания на Украине за советскую символику

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила задержание на Украине демонстрантов, использовавших советскую символику во время празднования 9 Мая. Об этом сообщается на сайте украинского офиса организации.

«Задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы. Такие меры не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но наоборот сближают с ними нас и нашу страну», — приводится в пресс-релизе слова директора Amnesty International на Украине Оксаны Покальчук.