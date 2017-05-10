На Украине нашли связь Amnesty International с Кремлем

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко осудил международную правозащитную организацию Amnesty International, раскритиковавшую задержания участников массовых мероприятий на 9 Мая за использование советской символики. Об этом он написал на странице в Twitter в среду, 10 мая.

По словам политика, «кажется, будто заявление Amnesty International писали в Кремле». Он напомнил о погибших украинских заключенных ГУЛАГа и отметил, что «преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждаются в Европе».

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«На Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. "Правозащитники" не знают?» — поинтересовался он.

Ранее 10 мая сообщалось, что правозащитники потребовали освобождения всех протестующих и проведения «эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе (...) демонстраций». Они заявили, что задержание мирных граждан и запрет советской символики недопустимы.

9 мая в Киеве были задержаны два человека, попытавшиеся развернуть баннер с георгиевской лентой. Десятки граждан были задержаны за распространение советской символики в ходе празднования Дня Победы и в других городах, в том числе в Одессе и Днепропетровске.