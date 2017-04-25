Украинский вице-премьер предрек рэперу Басте запрет на въезд в страну

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что хип-хоп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не сможет дать концерт в стране. Об этом политик заявил в своем Twitter во вторник, 25 апреля.

«Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму», — написал он.

Концерт Басты в Киеве запланирован на 17 июня. Служба безопасности Украины пока не выносила решения о запрете Вакуленко въезжать на территорию государства, передает РИА Новости.

Рэпер выступал в Ялте в августе 2015 года. В Киеве посещения полуострова Крым после его воссоединения с Россией признают нарушением государственной границы.

Ранее в апреле российскую певицу Лолиту Милявскую высадили из поезда украинские пограничники. По ее словам, въезд в страну ей закрыли за посещение Керчи в 2015 году.