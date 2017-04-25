Актер из «Краткого курса счастливой жизни» сообщил о запрете на въезд на Украину

Российскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову закрыли въезд на Украину. Об этом артист сообщил в своем Facebook.

«Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра», — написал Сафонов.

Судя по отметке геолокации, актер находился в международном аэропорту Одессы. Он не уточнил, что послужило причиной запрета.

Сафонов выступал в Московском академическом театре имени Маяковского, Московском драмтеатре имени Станиславского и в «Современнике». Помимо этого, снялся в таких фильмах, как «Спасибо за любовь», «Искупление», «Код апокалипсиса» а также в сериалах «Краткий курс счастливой жизни», «Дурная кровь» и «Татьянин день».

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23 апреля направлявшуюся на Украину российскую певицу Лолиту Милявскую высадили из поезда пограничники. По словам исполнительницы, ей запретили въезжать в страну из-за посещения Крыма в 2015 году. Месяцем ранее Служба безопасности Украины по этой же причине внесла в стоп-лист певицу Юлию Самойлову, которая должна была принять участие в «Евровидении-2017» в Киеве.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на въезд в страну российским деятелям культуры. Киев считает Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы. Москва настаивает на том, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права.