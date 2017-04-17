СМИ уличили Киев в допуске на Украину выступавшей в Крыму артистки

Украинский новостной портал «Апостроф» обнаружил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не запрещала въезд в страну российской актрисе театра и кино Наталье Бочкаревой, ранее выступавшей в Крыму. Соответствующая заметка опубликована на сайте издания в понедельник, 17 апреля.

Журналисты опубликовали афиши романтической комедии «Любовь по понедельникам», в которых Бочкарева заявлена как одна из артисток. Спектакль должен состояться в Харькове 24 апреля.

При этом отмечается, что Бочкарева присутствует в базе данных украинского сайта по розыску «террористов» «Миротворец» за ее выступления в Крыму в августе 2015-го и декабре 2016 года. Издание обратилось за комментарием в СБУ. Представители ведомства отметили, что артистке не запрещен въезд на Украину.

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10 апреля в базе данных «Миротворца» появились российские исполнители Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), Юлианна Караулова и Стас Пьеха. По утверждению администрации сайта, артисты посещали Крым после его присоединения к России. СБУ в комментарии «Апострофу» отметила, что решение о запрете Шуфутинскому на въезд в Украину также не принималось и расследования в отношении музыканта не проводилось.

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На «Миротворце» выкладывается личная информация людей, оппозиционных киевским властям. В списках сайта также присутствует певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. СБУ после подтверждения информации о посещении исполнительницей Крыма закрыла ей въезд на территорию государства. Первый канал и «Россия-1» отказались транслировать соревнование в России.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете на въезд в страну российским деятелям культуры. Киев считает Крым своей территорией и расценивает его посещение без согласования как нарушение государственной границы, внося побывавших на полуострове артистов в стоп-листы.

Наталья Бочкарева известна по роли Даши Букиной в российском ситкоме «Счастливы вместе».