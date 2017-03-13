Украинский сайт внес Юлию Самойлову в список врагов государства

Российская певица и участница конкурса «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова оказалась в списке врагов Украины на сайте «Миротворец». Об этом в Twitter сообщил представитель ресурса Мирослав Олешко.

«Самойлова, которую Россия собралась отправить в Киев на "Евровидение", уже находится в "Чистилище Миротворца" 2016 года», — отметил он.

Скриншот: @miroslavoleshko

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На сайте утверждается, что в 2015 году Самойлова «совершила незаконное пересечение государственной границы Украины в составе организованной группы лиц». Также на ресурсе указали место рождения певицы, город ее проживания, личный номер телефона и ссылку на профиль во «ВКонтакте».

«Миротворец» — украинская база данных по розыску «врагов Украины», созданная по инициативе депутата Верховной Рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко. Он лично презентовал сайт в январе 2015 года. На «Миротворце» публикуются личные данные и адреса людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешнему украинскому режиму. Многие из них подвергаются преследованию со стороны украинских радикалов.