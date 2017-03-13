Юлия Самойлова рассказала об обещаниях с 2014 года послать ее на «Евровидение»

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, рассказала о том, что выступить на соревновании — ее давняя мечта. Об этом она заявила в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в понедельник, 13 марта.

Она добавила, что планы отправить ее на конкурс были впервые озвучены в 2014 году.

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«Когда я выступила на Паралимпиаде, и меня наконец-таки заметили, мне уже говорили — имей в виду, ты будешь одним из кандидатов (на участие в "Евровидении" — прим. «Ленты.ру»), когда именно, мы не знаем, но готовься. Я и готовилась все это время!» — поделилась исполнительница.

О том, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, Первый канал объявил вечером в воскресенье. Она выступит с композицией Flame Is Burning.

Украина получила право принимать музыкальный конкурс после того, как исполнительница Джамала с песней «1944» одержала победу в 2016 году в Стокгольме. Соревнование состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал пройдет 13 мая.

Юлия Самойлова, у которой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.