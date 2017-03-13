СБУ назвала критерии для допуска Самойловой на «Евровидение»

Служба безопасности Украины (СБУ) рассмотрит вопрос об участии российской певицы Юлии Самойловой в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом в понедельник, 13 марта, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», — написала Гитлянская.

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Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина, организующая «Евровидение» в 2017 году, обязана следовать правилам проведения соревнования. Так он прокомментировал сообщения о том, что Самойловой могут отказать во въезде в страну из-за посещения певицей Крыма.

О том, что Самойлова выступала на крымском концерте, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. Он отметил, что таких артистов СБУ в страну не пускает.

12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для «Евровидения-2017», объявил, что Россию на конкурсе будет представлять Самойлова с композицией Flame Is Burning.

Украинские власти расценивают воссоединение Крыма с Россией как аннексию, а также обвиняют Кремль в участии в противостояния на юго-востоке Украины. Москва, в свою очередь, настаивает, что процедура плебисцита соответствовала международному праву.