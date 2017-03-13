Кремль отреагировал на угрозы запретить россиянке участвовать в «Евровидении»

Украина, выступая страной — организатором «Евровидения-2017», обязана следовать правилам проведения музыкального конкурса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 13 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию с российской участницей Юлией Самойловой, которой киевские власти могут отказать во въезде в страну для участия в «Евровидении» из-за поездок певицы в Крым.

«В Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму. Это первое. Второе — это все-таки международный конкурс, и страна — организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», — сказал Песков.

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Кроме того, он добавил, что считает абсолютно недопустимым какую-либо политизацию конкурса.

Ранее в понедельник руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко назвал участие российской исполнительницы в конкурсе «провокацией с далеко идущими последствиями». Активист указал, что 27 июня 2015 года девушка выступала на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи вместе с артистами Олегом Газмановым и Лолитой, которым запрещен въезд на территорию Украины.

12 марта стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в «Евровидении-2017». Россию будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова (в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана»), чье исполнение композиции Flame Is Burning «произвело наиболее сильное впечатление», сообщили на телеканале.

«Евровидение» этого года пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.