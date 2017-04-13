«Россия-1» отказался транслировать «Евровидение» вместо Первого канала

Телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, не будет транслировать конкурс «Евровидение» вместо Первого канала. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВГТРК сообщает Rambler News Service.

«Мы солидарны с Первым каналом», — уточнили в пресс-службе.

При этом ВГТРК является членом Европейского вещательного союза, который организует «Евровидение», и имеет права на трансляцию.

В четверг, 13 апреля Первый канал заявил об отказе от трансляции конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. Отказ связан с тем, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой. Причиной запрета стал приезд певицы в Крым в 2015 году. По мнению СБУ, это является нарушением государственной границы.

Европейский вещательный союз предпринимал попытки переговоров с киевскими властями, но стороны так и не смогли прийти к компромиссу.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.

