МИД Украины отреагировал на скандал вокруг Самойловой картинкой в Twitter

Министерство иностранных дел Украины высказало свою позицию по ситуации вокруг российской певицы Юлии Самойловой. Ведомство заявило в Twitter, что Киев предоставляет всем участникам конкурса Евровидение-2017 равные возможности.

«Единственное условие — они должны соблюдать законы Украины», — отмечается в твите. Представители МИД приложили к посту картинку, в которой указали, что Самойловой был закрыт въезд в страну из-за нарушения этого условия.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 апреля 2017, 07:00

Ранее, 11 апреля, украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко допустил, что члены Европейского вещательного союза (ЕВС) могут ввести против Киева санкции.

4 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что министерство иностранных дел страны отреагирует на заявления главы ЕВС Ингрид Делтенре о возможном бойкоте «Евровидения» в Киеве из-за скандала, связанного с Самойловой.

Служба безопасности Украины закрыла российской певице въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением Самойловой Крыма в 2015 году, что Киев расценивает как нарушение государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 мая и 11 мая, финал конкурса состоится 13 мая.