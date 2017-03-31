В Европе пригрозили бойкотировать «Евровидение» в случае недопуска Самойловой

Ряд вещательных компаний Европы пообещали бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение-2017» в Киеве, если к нему не допустят российскую певицу Юлию Самойлову. Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре сообщила в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает посвященный «Евровидению» портал Oikotimes в пятницу, 31 марта.

Делтенре отметила, что члены ЕВС крайне негативно относятся к позиции Украины в скандале вокруг Самойловой. Она призвала Гройсмана разрешить въезд российской певице. «Если запрет будет одобрен Киевом, это окажет крайне разрушительное влияние на репутацию Украины в мире», — подчеркнула она, не упомянув, какие именно вещательные компании пригрозили бойкотом конкурса.

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Ранее, 29 марта, глава ЕВС заявила, что Украина может лишиться права на участие в «Евровидении» в случае, если не будет найдено решение по участию в соревновании Самойловой. Делтенре добавила, что ведет переговоры с Гройсманом и президентом страны Петром Порошенко.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.