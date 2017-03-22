Самойловой запретили въезд на Украину

Певице Юлии Самойловой, которая выбрана Россией для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, на три года запретили въезд на Украину. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», — добавила она.

Ранее в среду, 22 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала абсурдной ситуацию вокруг Самойловой. «Уже даже трудно видеть какую-то логику в этом. Дойти уже до того, чтобы певица, человек с ограниченными возможностями представляла угрозу для национальной безопасности Украины», — сказала Матвиенко Национальной службе новостей (НСН).

В СБУ считают, что Самойлова нарушила украинское законодательство, посетив в 2015 году Крым — российскую территорию, чей нынешний статус оспаривается Киевом. Артистов, побывавших на полуострове после его воссоединения с Россией, как правило, не пускают на Украину.

Российское руководство выражало надежду на то, что певица все-таки выступит в Киеве. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возможность бойкота конкурса не является вопросом Кремля.

Самойлова должна представлять Россию на конкурсе с композицией Flame Is Burning. Певица является инвалидом первой группы — у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана. Она передвигается на коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.