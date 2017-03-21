Песков понадеялся на участие Самойловой в «Евровидении-2017»

Москва по-прежнему рассчитывает на участие певицы Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 21 марта.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что украинская сторона принимает у себя международный конкурс и пока не объявляла «о каких-то официальных решениях».

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«Есть наш кандидат, он выбран, и мы рассчитываем на то, что российская исполнительница сможет представить нашу страну на этом международном конкурсе», — заявил Песков.

Он отказался комментировать возможность бойкота конкурса со стороны России в случае, если Самойловой действительно запретят въезд на Украину. По словам Пескова, «это не совсем вопрос Кремля».

«Если мы правильно понимаем, то такой опции, как замена нашего исполнителя, который уже определен, не предусмотрено», — добавил пресс-секретарь российского президента.

20 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. СБУ заявила, что проверяет информацию о поездках исполнительницы в Крым в июне 2015 года.

Статус Крыма как российской территории оспаривает Киев, а деятелям культуры, посещавшим полуостров после его присоединения к России, запрещают въезд в страну.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

