Кобзон обрадовался возможному запрету Самойловой въезжать на Украину

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон признался, что «очень рад» возможному запрету участнице «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой въезжать на Украину. Об этом он заявил РИА Новости во вторник, 21 марта.

«Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей», — подчеркнул Кобзон. Артист призвал бойкотировать международный конкурс и «не позориться, не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам».

В интервью порталу kp.ru Кобзон отметил, что глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин полностью поддерживает его позицию по этому вопросу.

20 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете Самойловой на въезд в страну. Окончательное решение еще не было принято.

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СБУ проверяет информацию о том, что исполнительница приезжала в Крым в июне 2015 года. Статус полуострова как российской территории оспаривается Украиной, а деятелям культуры, посещавшим Крым после его присоединения к России, запрещают въезд в страну.

Ранее Кобзон неоднократно критиковал выбор Самойловой в качестве участника от России на «Евровидении» из-за ее инвалидности. У девушки диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, она передвигается на коляске.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.