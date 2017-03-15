Кобзон предложил Самойловой отказаться от участия в «Евровидении»

Российской певице Юлии Самойловой следует отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, считает народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Об этом он заявил «Интерфаксу» в среду, 15 марта.

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«Америка в 80-м году не участвовала в Олимпийских Играх — ничего не потеряла, и мы ничего не потеряем от того, что не дадим русофобам повод издеваться над Россией», — убежден Кобзон.

Певец отметил, что советует Самойловой бойкотировать соревнование не из-за угрозы «со стороны правоохранительных органов Украины». Он считает, что участие в «Евровидении» исполнительницы в инвалидной коляске — «лишний повод мракобесам-националистам ерничать по поводу России».

Самойлова является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

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Сама певица 14 марта заявила kp.ru, что ни секунды не сомневалась ехать или нет. «Единственное, что меня смущало — незнание английского языка в должной степени, — сказала она. — Теперь на репетициях со мной педагог по вокалу и переводчик, который помогает мне правильно произносить слова и поправляет по тексту».

13 марта Кобзон раскритиковал выбор Самойловой в качестве представителя России на «Евровидении». По его мнению, из-за инвалидности певицы над Россией будут издеваться русофобы. Артист назвал выбор большой ошибкой. «Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну?» — отметил он.

12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для «Евровидения-2017», объявил, что Россию на конкурсе будет представлять Самойлова. Она выступит с песней Flame Is Burning.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.