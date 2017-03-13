Кобзон выступил против участия Самойловой в «Евровидении» из-за ее инвалидности

Народный артист СССР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон раскритиковал выбор певицы Юлии Самойловой в качестве представителя России в музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По мнению певца, из-за инвалидности Самойловой над Россией будут издеваться русофобы. «Я бы запретил давать повод русофобам ерничать по этому поводу, что вот такая Россия на коляске, как и певица. Если бы был конкурс паралимпийцев, это одно, а когда она выйдет наряду со своими коллегами, здоровыми...» — засомневался Кобзон.

Артист назвал выбор Самойловой большой ошибкой. «Зачем взывать к жалости, у кого? У тех, кто ненавидит нашу страну?» — отметил он.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Национальной службой новостей (НСН) приветствовал выбор конкурсантки. «С одной стороны, это возможность привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. С другой стороны, это ответ на то, что паралимпийцы не были допущены к Олимпиаде», — заявил Пригожин.

12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для «Евровидения-2017», объявил, что Россию на конкурсе будет представлять Самойлова.

Юлия Самойлова, у которой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.