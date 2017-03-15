СМИ узнали об исключении Самойловой из черных списков на время «Евровидения»

Европейский вещательный союз, проводящий конкурс «Евровидение», договорился с украинскими властями об исключении российской участницы Юлии Самойловой из стоп-листов. Об этом в среду, 15 марта, со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Известия».

Исполнительный директор фестиваля Юн Ула Санн рассказал, что переговоры с Киевом ведутся с прошлого лета. «ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины (…) С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса "Евровидение", мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии», — заявил он.

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Источник в украинском оргкомитете конкурса сообщил журналистам, что все запреты, касающиеся россиянки, будут приостановлены на время конкурса.

14 марта депутат Госдумы Владимир Крупенников в беседе с Национальной службой новостей (НСН) призвал обеспечить Самойловой полную безопасность на Украине. «Я считаю, что ей нужно обеспечить все варианты на случай отхода, если она туда прилетит, а на границе ей скажут: "Нет". Чтобы она не сидела потом 10 часов в аэропорту без еды и без воды», — сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что Самойловой могут запретить въезд на Украину из-за того, что она принимала участие в фестивале «Мир спорта и добра», который проводился в Крыму (украинские власти расценивают это как незаконное пересечение госграницы в составе организованной группы лиц). Советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко предложил впустить ее в Киев и одновременно привлечь к ответственности за нарушение госграницы.

«Евровидение» в 2017 году проводится в Киеве, так как в прошлом году победительницей конкурса стала украинская певица Джамала.

О том, что представлять Россию на конкурсе будет Самойлова, стало известно 12 марта. Певица является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украинские власти не признают результат голосования и считают полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские деятели культуры, поддержавшие присоединение Крыма, внесены в черные списки, и им запрещен въезд на Украину.