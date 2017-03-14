Организаторы «Евровидения» пообещали уважать решение Киева по допуску Самойловой

Исполнительный директор музыкального конкурса «Евровидение» Юн Ула Санн рассчитывает на оптимальное решение относительно допуска российской певицы Юлии Самойловой к участию в соревновании в Киеве. Его слова во вторник, 14 марта, передает «Интерфакс».

«Мы полностью уважаем и понимаем законы Украины, но со стороны Европейского вещательного союза нет никаких возражений к российской делегации, и не видим нарушений с их стороны. Мы хотим, чтобы все страны принимали участие, но это решение украинской власти, и мы будем его уважать», — отметил Санн.

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В понедельник стало известно, что Самойлова находится в списке врагов Украины на сайте «Миротворец». Согласно ее досье, в 2015 году она незаконно пересекла государственную границу страны «в составе организованной группы лиц». В Службе безопасности Украины заявили, что примут взвешенное решение о въезде исполнительницы на территорию государства.

О том, что Россию на «Евровидении-2017» будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, руководство Первого канала объявило вечером в воскресенье, 12 марта. Она исполнит англоязычную композицию Flame Is Burning.

Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на «Евровидении» в прошлом году, заявил, что рад за Самойлову. В интервью kp.ru он отметил, что ее выступление привлечет внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал блестящим и неожиданным выбор Самойловой в качестве конкурсантки. «Это и серьезный вызов всему миру: мы напомним Западу о наших паралимпийцах, которых не пускали на спортивные соревнования», — сказал он Федеральному агентству новостей.

«Евровидение» этого года пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.