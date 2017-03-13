Самойлова прокомментировала возможный запрет на участие в «Евровидении-2017»

Российская певица и участница конкурса «Евровидение-2017» от России Юлия Самойлова заявила, что не думает о возможных проблемах с въездом на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 13 марта.

«Я не знаю, что там может быть, насколько они могут некорректно ко мне относиться. Допинга я не принимаю точно для пения. Я буду петь наравне с другими участниками. То, что я на коляске... У меня же голосовые связки не повреждены. На коляске и на коляске», — отметила Самойлова. По словам певицы, она не считает «Евровидение» политизированным конкурсом.

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Ранее в понедельник стало известно, что Самойлова находится в списке врагов Украины на сайте «Миротворец». В ее досье говорится, что в 2015 году она незаконно пересекла государственную границу страны «в составе организованной группы лиц». В Службе безопасности Украины заявили, что рассмотрят вопрос об участии певицы в «Евровидении».

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Украина, организующая «Евровидение» в 2017 году, обязана следовать правилам проведения соревнования. Так он прокомментировал сообщения о том, что Самойловой могут отказать во въезде в страну из-за посещения певицей Крыма.

Самойлова будет выступать на «Евровидении-2017» в Киеве с композицией Flame Is Burning. Об этом 12 марта объявил Первый канал, который занимался отбором исполнителя для конкурса. По словам певицы, она разрыдалась, когда узнала, что поедет на «Евровидение». «Наконец-то осознала, что это все не сон, а реальность», — сказала Самойлова телеканалу РЕН ТВ.