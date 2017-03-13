Сенатор призвал отправить Самойлову на «Евровидение» даже в случае запрета Киева

В попытке отстранить россиянку Юлию Самойлову от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» из-за ее поездок в Крым украинские власти идут по тупиковому пути. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник, 13 марта.

По его мнению, в сложившейся ситуации российская сторона не должна идти на поводу у Украины и менять кандидата. «Участвовать надо! Если запретят, то в любом случае Москва не оставит эту ситуацию без внимания. Будет нота», — сказал сенатор.

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Цеков добавил, что речь идет о культурном мероприятии и Самойлова, выступая на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Керчи в июне 2015 году, вряд ли преследовала какие-либо политические цели.

Ранее в понедельник Самойлова заявила, что не считает «Евровидение» политизированным конкурсом и не думает о возможных проблемах с въездом на Украину.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный отказ российской артистке во въезде, заявил, что Украина как страна-организатор обязана следовать правилам проведения соревнования. Кроме того, он призвал не политизировать мероприятие.

12 марта стало известно, что на «Евровидение», которое пройдет в Киеве в мае этого года, Россию будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова с композицией Flame Is Burning.