Геращенко посоветовал пустить Самойлову на Украину и привлечь к ответственности

Украине следует пустить на конкурс «Евровидение» российскую певицу Юлию Самойлову, но при этом привлечь ее к ответственности за посещение Крыма — такое мнение высказал в своем Facebook советник министра внутренних дел Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

По его словам, альтернативой было бы вообще не пускать Самойлову на Украину за нарушение ею правил посещения территории Крыма, который киевские власти считают «оккупированным Россией». Однако, как считает Геращенко, это «будет использовано российской пропагандисткой машиной для раздувания ненависти» против его страны — мол, «девушку с ограниченными физическими возможностями, певицу не пускают в Украину, не давая ей достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе».

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Поэтому депутат считает, что нужно пустить Самойлову на Украину и одновременно привлечь ее к ответственности за нарушение госграницы. Таким образом, отметил он, власти публично на ее примере покажут, что не собираются «оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины». «Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению», — добавил Геращенко.

Депутат привел статью 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет в случае совершения преступления организованной группой.

12 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» в Киеве будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова, которая выступит с композицией Flame Is Burning. На следующий день появилась информация о том, что девушка находится в списке врагов Украины на сайте «Миротворец», созданном по инициативе Геращенко. В ее досье говорится, что в 2015 году она незаконно пересекла госграницу страны «в составе организованной группы лиц».

В Службе безопасности Украины заявили, что рассмотрят вопрос об участии Самойловой в «Евровидении».