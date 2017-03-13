Милонов вызвался прикрывать Самойлову на «Евровидении» с помощью казаков

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о готовности поехать на Украину, чтобы охранять певицу Юлию Самойлову, которая должна принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом парламентарий заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 13 марта.

«Конечно, надо быть очень острожным в этом Габоне, куда мы ее направляем. Это же надо было додуматься — девушку отправить одну в этот Габон. Но, в конце концов, мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать ее, чтобы никаких провокаций не было», — отметил Милонов.

Он заверил, что если кто-то оскорбит девушку, то «их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжем флаг и заставим по майдану бегать, и кричать "кукареку"».

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

12 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» в Киеве будет представлять певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Она выступит на конкурсе с композицией Flame Is Burning. На следующий день появилась информация о том, что девушка находится в списке врагов Украины, опубликованном на сайте «Миротворец». В ее досье говорится, что в 2015 году она незаконно пересекла государственную границу страны «в составе организованной группы лиц». В Службе безопасности Украины заявили, что рассмотрят вопрос о ее участии в «Евровидении».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ напомнил, что Украина обязана следовать правилам проведения соревнования, а также добавил, что считает абсолютно недопустимым политизацию конкурса.