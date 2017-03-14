Лоза раскритиковал англоязычную песню Самойловой для «Евровидения»

Исполнитель Юрий Лоза убежден, что англоязычную песню Flame Is Burning, с которой Юлия Самойлова будет выступать на «Евровидении-2017», выбрала мафия, которая пытается продвигать чужую культуру за счет России. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Я не знаю, кто конкретно отправляет туда нашу девочку с английской песней. Явно враги — не свои же отправляют», — подчеркнул Лоза. Он предложил отправить на конкурс певца с русскоязычной песней, и даже вызвался выступить вместо Самойловой.

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«Только не надо ставить передо мной задачи победить, потому что победа ничего не дает», — предупредил певец.

В ноябре 2016-го Лоза уже предлагал выступить на музыкальном конкурсе. Он назвал одним из главных условий, при которых поедет на «Евровидение», то, что будет петь по-русски.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. 12 марта Первый канал, который занимался отбором исполнителя для конкурса, объявил, что Россию на конкурсе будет представлять Самойлова. Ранее певица, у которой диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана, участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году.