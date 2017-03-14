Больше половины россиян поддержали участие в «Евровидении-2017»

Значительная часть жителей России (64 процента) считает, что не следует бойкотировать международный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 14 марта.

30 процентов опрошенных высказались за отказ России от участия в соревновании. При этом половина граждан дает положительные оценки «Евровидению», а смотреть трансляцию финала конкурса планирует 41 процент респондентов.

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По словам главы исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, данные опроса свидетельствуют о том, что в России «Евровидение» не считается политизированным мероприятием. «Ни обиды за результат прошлогоднего конкурса, ни сложные взаимоотношения с Украиной существенно не влияют на отношение к конкурсу», — считает он.

В мае 2016 года, после победы на «Евровидении» певицы Джамалы, представлявшей Украину, две трети россиян связали результаты конкурса с политикой. Каждый второй участник опроса высказался против участия России в следующем соревновании.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в Киеве 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая. От России на конкурсе выступит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Она представит песню Flame Is Burning.