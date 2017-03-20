Украинский участник «Евровидения» назвал Самойлову информационным солдатом

Музыкант Евгений Галич, лидер рок-группы О.Torvald, которая выступит на «Евровидении-2017» от Украины, прокомментировал участие в международном конкурсе российской певицы Юлии Самойловой. Он назвал исполнительницу информационным солдатом, передает ТСН.

Выбор кандидатуры Самойловой Галич считает «абсолютно гениальным ходом спецслужб» России. Он также призвал не обсуждать участие певицы в конкурсе.

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Самойлова является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), передвигается она на коляске. На «Евровидении» исполнительница будет представлять Россию с композицией Flame Is Burning. В Киеве раскритиковали ее участие в конкурсе из-за выступлений, которые она давала в Крыму, и пригрозили не пустить Самойлову в страну. Служба безопасности Украины пока не приняла решение о запрете.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.

О.Torvald — украинская рок-группа, состоящая из пяти участников. Она была создана в 2005 году в Полтаве. В 2015-м коллектив был назван самой популярной фестивальной командой страны — он отыграл более 20 фестивальных сетов на Украине и в Европе.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признала его результатов и называет полуостров оккупированной территорией. Москва утверждает, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские деятели культуры, которые высказались за присоединение Крыма, попали в черные списки Киева, и им запрещен въезд на Украину.