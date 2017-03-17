СБУ заявила об отсутствии запрета на въезд Самойловой в страну

Служба безопасности Украины (СБУ) пока не приняла решения о запрете на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

«По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певицы из России не принято. У нас еще есть достаточно времени до мая месяца», — цитирует агентство Грицака.

Двумя днями ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз договорился с Киевом о возможности въезда для Самойловой на Украину.

Материалы по теме Разгорелось пламя Запретит ли СБУ въезд российской участнице «Евровидения»

13 марта стало известно, что российской певице могут запретить въезд на Украину для участия в конкурсе «Евровидени-2017е». Причиной могло стать ее участие в фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму. Киев расценил это как незаконное пересечение госграницы в составе организованной группы лиц. Советник главы МВД Антон Геращенко предложил впустить ее в Киев и одновременно привлечь к ответственности за нарушение госграницы.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался принять результат голосования. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права, и подчеркивает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.