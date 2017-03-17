СБУ заявила об отсутствии запрета на въезд Самойловой в страну

Служба безопасности Украины (СБУ) пока не приняла решения о запрете на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.
«По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певицы из России не принято. У нас еще есть достаточно времени до мая месяца», — цитирует агентство Грицака.
Двумя днями ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз договорился с Киевом о возможности въезда для Самойловой на Украину.
13 марта стало известно, что российской певице могут запретить въезд на Украину для участия в конкурсе «Евровидени-2017е». Причиной могло стать ее участие в фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму. Киев расценил это как незаконное пересечение госграницы в составе организованной группы лиц. Советник главы МВД Антон Геращенко предложил впустить ее в Киев и одновременно привлечь к ответственности за нарушение госграницы.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался принять результат голосования. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права, и подчеркивает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.