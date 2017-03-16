Алла Пугачева удивилась распрям Украины и России из-за «Евровидения»

Российская артистка Алла Пугачева прокомментировала выбор певицы Юлии Самойловой участницей международного музыкального конкурса «Евровидение» от России. По ее мнению, проблемы в международных отношениях не должны касаться деятелей искусства, передает портал Woman.ru в четверг, 16 марта.

«Когда поет человек, да еще и с ограниченными возможностями, должны забыться все распри. Никакой тут провокации нет. Ну, поругались с Украиной, помирились, почему артист должен страдать?» — подчеркнула Пугачева.

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Самойлова является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске. На «Евровидении» она будет представлять Россию с песней Flame Is Burning. В Киеве раскритиковали выбор Самойловой из-за концертов, которые она давала в Крыму.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014-го по итогам референдума. Киев не признает результат голосования и считает полуостров оккупированной территорией. Кремль утверждает, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские деятели культуры, поддержавшие присоединение Крыма, попали в стоп-листы властей Украины, и им запрещен въезд в страну.